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الخميس، 09-09-2021 12:48 م

إحباط تهريب 500 ألف حبة مخدرة أُُطعمت لمجموعة من الخراف

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام العقيد عامر السرطاوي إنه وقبل شهرين تقريباً وردت معلومات حول محاولة احد الاشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن حيث حُددت المركبة وضُبطت وكانت محملة بكمية من الخراف وبفحص احد الخراف تبين انه استُخدم لتهريب المواد المخدرة بعد ان أُطعمت أنابيب بلاستيكية تحوي كمية من الحبوب المخدرة.

وأضاف الناطق الاعلامي في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" انه تم فحص الخراف كافة التي كانت محملة داخل المركبة ، وعددها 300 خروف وتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 الف حبة مخدرة من داخل احشائها .

وأكد الناطق الاعلامي انه ومنذ ذلك التاريخ حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية وجرى التعميم عنهما،حيث حُدد يوم امس مكان وجود احدهما وأُلقي القبض عليه وما زال البحث جارياً عن المتورط الثاني .

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