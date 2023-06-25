إدخال 10 حجاج أردنيين إلى المستشفيات بمكة المكرمة

الوكيل الاخباري - راجع 6 آلاف حاج أردني عيادات البعثة حتى اليوم، وفقا لرئيس بعثة الحج الطبية الأردنية، رئيس اختصاص الأمراض الداخلية بوزارة الصحة ماجد نصير.



وقال نصير إنّ الحجاج الأردنيين الذين راجعوا العيادات كانت حالاتهم ما بين "التهابات القصبات الهوائية العليا، والإنفلونزا، وضربات الشمس، والأمراض المزمنة" والحالات الطارئة التي تراجع عيادات البعثة الأردنية يتم تحويلها إلى المستشفيات مباشرة أو معالجتها من خلال عيادات البعثة.



وأضاف، أن 10 حجاج أردنيين تم إدخالهم إلى المستشفيات في مكة المكرمة؛ وحالتهم العامة مستقرة.



وأضاف، أنه تم تجهيز 3 عيادات رئيسة في أماكن تجمع الحجاج الأردنيين وتستقبل المرضى 24 ساعة.

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