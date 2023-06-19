إرادة ملكية بتعيين فريحات مديرا عاما لدائرة الإحصاءات العامة

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين حيدر فريحات مديراً عاماً لدائرة الاحصاءات العامة.

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فريحات حاصل على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز في علم الإدارة من معهد إلينوي للتكنولوجيا، وشهادة الماجستير بدرجة امتياز في إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإداريّة من جامعة بردجبورت الولايات المتحدة الأمريكية.



وتنوعت خبرات فريحات، في المنظور التكاملي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الإحصاءات والتكنولوجيا من أجل أهداف التنمية المستدامة، والإدارة الكمّية والاقتصاد الكمّي، ومجالات أخرى عديدة في أكثر من 6 بلدان والعمل في 11 مؤسسة منها منظمات غير حكومية، ومؤسسات أكاديمية، ومؤسسات حكومية وبحثية.



يشار إلى أنه قد سبق تعيينه مديراً عاماً لدائرة الإحصاءات العامة خلال الفترة 2008 – 2011 بعد أن كان مديراً عاماً لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.



وأنضم إلى الإسكوا في عام 2011 ليشغل مديراً لشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثمّ عُيّن مديراً لشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية، فكبيراً لمستشاري الإسكوا في التكنولوجيا والابتكار، ثم مديراً لمجموعة الإحصاءات ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا. وقد بدأ مسيرته المهنيّة أستاذاً ومحاضراً في عددٍ من الجامعات حول العالم، وله عدة مؤلفات وابحاث بعدة لغات.

