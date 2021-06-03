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الخميس، 03-06-2021 05:28 م

إربد: انطلاق أعمال مشروع تدريس المختبرات العملية عن بُعد في جامعة اليرموك

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس، أعمال مشروع تدريس المختبرات العملية التكنولوجية عن بُعد، الذي تنفذه كلية الحجاوي التابعة لجامعة اليرموك بالشراكة مع جامعة بون راين زيغ الألمانية، بتمويل من مؤسسة الداد الألمانية، الذي يهدف إلى تصميم وتطويرأساليب وأدوات تدريس المختبرات العملية عن بُعد.
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وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات، إن هذا المشروع له أهمية كونه ينسجم مع توجهات التعليم العالي في الأردن، والتحول الى التعليم الرقمي، الذي يمنح فرصاً متساوية للجميع في الحصول على تعليم بجودة عالية من أي مكان وفي أي وقت.

 




 

 


 

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