إربد : حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - نظم مركز الحياة "راصد"، وبالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني بإربد، وبرنامج "أنا أشارك" والمعهد الديمقراطي الوطني اليوم، جلسة حوارية بعنوان "رؤية الشباب الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".



وتحدث خلال الجلسة التي حضرها مجموعة من الشباب والشابات عضوا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور أحمد الشناق عضو لجنة الانتخاب، وعضو لجنة الشباب المهندسة مي أبو إعداد، حول تخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية، والغاء شرط الاستقالة من الوظيفة عند الترشح للانتخابات .

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