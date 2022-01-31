الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

إربد : حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

وزير اسبق : لماذا لا نسمح بالفحص السريع ؟

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

ازدهار تربية الخيول في محافظة مأدبا

الجمارك تدرج شركة جديدة لبرنامج القائمة الذهبية

العجلوني : تحويل أبناء العاملين المقبولين على الموازي بتخصص الطب على البرنامج العادي

المستقلة للانتخاب : جداول الناخبين النهائية ستعرض منتصف ليلة الاثنين

التربية : لا عودة عن التعليم الوجاهي

الملك يصادق على التعديلات الدستورية ودخولها حيز التنفيذ - وثائق

لجنة الاوبئة تدعو الى زيادة الاقبال على المطاعيم في جميع الجرعات

الإثنين، 31-01-2022 10:39 م

إربد : حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

1202229113953932232807


 الوكيل الاخباري - نظم مركز الحياة "راصد"، وبالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني بإربد، وبرنامج "أنا أشارك" والمعهد الديمقراطي الوطني اليوم، جلسة حوارية بعنوان "رؤية الشباب الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

وتحدث خلال الجلسة التي حضرها مجموعة من الشباب والشابات عضوا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور أحمد الشناق عضو لجنة الانتخاب، وعضو لجنة الشباب المهندسة مي أبو إعداد، حول تخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية، والغاء شرط الاستقالة من الوظيفة عند الترشح للانتخابات .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

وزير اسبق : لماذا لا نسمح بالفحص السريع ؟

w

ازدهار تربية الخيول في محافظة مأدبا

1202229172628740192356

الجمارك تدرج شركة جديدة لبرنامج القائمة الذهبية

1

العجلوني : تحويل أبناء العاملين المقبولين على الموازي بتخصص الطب على البرنامج العادي

ww

المستقلة للانتخاب : جداول الناخبين النهائية ستعرض منتصف ليلة الاثنين

وزارة التربية والتعليم

التربية : لا عودة عن التعليم الوجاهي

أخبار متعلقة
6-13-925x1157

الملكة للملك: لقلبي ملك

abdeba62-56b5-4c25-8812-08a175c9812f

اللواء الركن الحواتمة: يوم الوفاء للقائد

العقبة

دورة تدريبية حول إدارة الذات بالعقبة

6164250c423604267c30566f

الخصاونة يهنئ بالعيد الستين لميلاد الملك

Z5tpe41G9Nq50eDeQSxDciQ5WOprKfwdN5JK6ZFA

الخصاونة ينقل رسالة من الملك لولي عهد أبو ظبي - تفاصيل

13b1e5d288d4bada4c9eff0fd28126f6

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزواهرة والدهامشة وعايش والطراونة والعواملة