دورة تدريبية حول إدارة الذات بالعقبة



الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم السبت دورة تدريبية بعنوان "إدارة الذات "، استهدفت 20 مشاركة من اعضاء جمعية ام الدامي الخيرية بهدف إكسابهن مهارات حياتية تفاعلية وأدوات معرفية لتحقيق التطور المهني والشخصي .



واشتملت الدورة على المهارات والأدوات التفاعلية التي تسهم برفع كفاءة وقدرات المشاركات بإيجاد وسائل تعزز فرص النجاح والقيادة وإدارة الذات في حياتهم اليومية، وتضمن إيجاد حلول موضوعية ومنطقية للمشكلات التي تواجه المجتمع والأفراد .

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