الحنيفات: الأردن تجاوز أزمات عالمية وأزمة البحر الأحمر أثرت على سلاسل التزويد في العالم

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن سلاسل التزويد في العالم تأثرت بلا شك في أزمة الشحن عبر البحر الأحمر، لافتا إلى قدرة الأردن على تجاوز هذه الأزمة.

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وقال الحنيفات خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأردن تجاوز تحديات كبيرة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والتي تأثر بها القطاع الزراعي.

وأضاف أن الوزارة بدأت بوضع وتأسيس البنية التحتية للقطاع الزراعي في ظل العشوائية التي كان يتسم بها هذا القطاع.

وأشار الحنيفات إلى أن القطاع الزراعي يستطيع تأمين الاستهلاك المحلي في ظل الدعم الذي يتمتع به القطاع بالإضافة للإمكانيات التي لدى المزارعين.