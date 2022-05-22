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الأحد، 22-05-2022 04:10 م

حوارية عن دور البلديات في التنمية بمركز شباب الوسطية

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الوكيل الإخباري - نظم مركز شباب لواء الوسطية اليوم الأحد، جلسة حوارية تناولت " دور البلديات في تنمية المجتمع "، بمشاركة مجموعة من الشباب أعضاء المركز.

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وأكد رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، أهمية المشاركة المجتمعية، والتعاون بين المجتمع المحلي والمجالس البلدية، ما يعزز المشاركة وتكافؤ الفرص، وترسيخ المواطنة لدى الشباب، مستعرضاً أبرز الخدمات التي تقدمها البلدية في مجال الخدمات العامة والعملية التنموية.


وأشار إلى ضرورة سعي المجالس البلدية في تنمية المجتمعات المحلية من خلال إشراكها في العمل البلدي، وإحداث حالة من التشاركية بين المواطن والبلدية، لافتا إلى أن تنمية المدن مسؤولية مجتمعية متكاملة، تتشارك فيها البلديات مع مختلف فئات المجتمع.


ولفت إلى أن البلدية تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالقطاع الشبابي من خلال سعيها لإنشاء ملاعب رياضية جديدة مؤهلة في مختلف بلدات وقرى لواء الوسطية، للنهوض بالحركة الرياضية الشبابية، إلى جانب التنسيق لغاية بناء مركزي شباب وشابات نموذجيين في اللواء من خلال إدراجها ضمن مشروعات مجلس محافظة إربد.


وأكد العزام أهمية إيجاد مشاريع استثمارية وتنموية بالتشارك مع القطاع الخاص، لتحسين دخل البلدية وتمكينها من القيام بأعمالها، وخدمة المجتمعات المحلية، وتحسين خدمات البنية التحتية.


وتخلل الجلسة التي أدارها مدير المركز جهاد الردايدة، نقاش مع الشباب حول دور المراكز الشبابية في في تنمية وصقل مهارات الشباب من خلال نوعية البرامج والأنشطة المنوعة، ودور المبادرات التطوعية في خدمة المجتمع ومساعدة البلدية في خدماتها.

 




 

 


 

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