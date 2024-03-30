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السبت، 30-03-2024 08:54 م

إربد: ندوة حول التغير المناخي وتأثيره على المياه والقطاع الزراعي

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الوكيل الإخباري - نظمت جمعية الأقحوان الأبيض البيئية، في إربد، اليوم السبت، ندوة بيئية حول التغير المناخي وتأثيره على مصادر المياه والبيئة والقطاع الزراعي في الأردن.

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وقال رئيس الجمعية، جميل القرشي، إن أهمية انعقاد هذه الندوة تنبع من مشكلة نقص المياه في الأردن باعتبارها من التحديات التي تهدد التنمية المستدامة في ظل ظروف التغير المناخي، وإيجاد الحلول الممكنة؛ نظرا لأهمية الموارد المائية والقطاع الزراعي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


من جانبه، أشار الدكتور توفيق الرحيمي من وزارة المياه والري إلى أن تغير المناخ قضية حساسة لها آثار كبيرة وواسعة النطاق على كوكبنا، ويؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار وأنماط الطقس، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر والمحيطات ما يزيد من مخاطر الفيضانات وتهديدات أكثر خطورة على القطاع الزراعي.


وأكد الرحيمي أهمية تبني جميع الأفراد لخيارات أقل ضرراً على البيئة، باعتبارهم جزءاً من الحل، للمساعدة على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

 




 

 


 

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