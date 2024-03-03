مشاركة أردنية في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر

الوكيل الإخباري - شارك وفد أردني برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات، في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأشار الحاج حسن، إلى أهمية هذه المؤتمرات فيما يتعلق بقطاع السياحة العلاجية، من خلال الترويج للبرامج العلاجية التي يقدمها السوق المصري وكذلك السوق الأردني الذي كان سباقاً في استضافة مئات الآلاف من المرضى في مستشفيات القطاع الخاص والعام، على مدى أكثر من عقد مضى، غالبيتهم من دول الخليج العربي وليبيا واليمن وغيرها من الدول.



ونوه إلى معايير الجودة التي تساهم في تعزيز سمعة ومصداقية المنشآت الصحية الأردنية ودور الجودة والاعتمادية في تنشيط السياحة العلاجية، ما يكسب السوق فرصا محتملة لتطوير برامج الاستشفاء في الأردن.



وعلى هامش المؤتمر، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والضيوف المعتمدين من خارج مصر، التقى الحاج حسن والنجادات، محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة، وتم بحث برامج تطوير السياحة البينية عبر منتجعات شواطئ البحر الأحمر المصرية وخليج العقبة، واستعراضهم لفرص التعاون بين البلدين الشقيقين.