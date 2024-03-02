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السبت، 02-03-2024 12:03 م

الطفيلة : "البحوث الزراعية" يطلق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين

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الوكيل الإخباري - أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في رحاب مؤسسة إعمار الطفيلة مؤخرا فعاليات الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعام 2024 .

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وقال مندوب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندس عثمان الشول إن الرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي تشكل خريطة طريق لتوظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي، وان فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى فئة مالكين لمشروعات صغيرة ومتوسطة.


وبيّن الشول أن الجائزة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة، والمشروعات الابتكارية والإبداعية، ومستخدمي التقنيات الحديثة في التطوير، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع قابلية تطبيقها وتنفيذها وأن تكون ذات جدوى اقتصادية ومستدامة وتسهم في تعزيز حماية البيئة.


واشار المهندس الشول إلى ان الحملة الإعلامية شملت جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع صندوق الحسين في الاقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، وتستهدف الجامعات الحكومية والخاصة، المؤسسات التعاونية والجمعيات التعاونية والبيئية، مؤسسة الاقراض الزراعي، غرفة صناعة عمان، مديريات الزراعية في المحافظات، نقابة المهندسين، الاتحاد العام للمزارعين، القطاع الخاص بالاضافة الى مجالس اللامركزية في المحافظات والمزارعين الرياديين،و أعضاء حاضنة الابتكار الزراعي وجميع الجهات ذات الصلة.


من جهته، قال نائب مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق فائق حجازين إن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات منها تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.


وأكد أن رؤية الصندوق، تلتقي مع أهداف المركز الوطني وحاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التابعة له ومن هنا جاءت فكرة هذه الجائزة التي نتمنى ان تلقى استجابة من اصحاب الافكار والمشروعات ، مؤكدا ان الصندوق يعمل كمركز لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن والذي يطلق العديد من الجوائز التي تهدف الى اكتشاف المبدعين وصانعي الحلول للمشاكل المحلية التي تواجه بعض القطاعات في الأردن ويعد ذراع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن.


وبين حجازين ان الجائزة تهدف الى تشجيع الأفكار والمشروعات الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضانها وتطويرها إلى مشروعات تطبيقية وشركات ناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشروعات ومسرعات الأعمال ،لافتا الى انه تم اطلاق الجوائز في ثلاثة حقول: الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، والمياه والبيئة.
وسيقدم صندوق الحسين الدعم المالي للجائزة، حيث تتضمن الجوائز ثلاثة مستويات لكل حقل، قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف دينار، والثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف، وتتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان تطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، لضمان تنفيذها وتطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة.


وقدمت مها عودة شرحا تفصيلا عن الجائزة وعن صندوق الحسين للابداع والتفوق .

 




 

 


 

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