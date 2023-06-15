إربد : ورشة عن القراءة والكتابة للأطفال في مركز زها بالمنصورة

الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة "نون للقراءة والإبداع"، في مركز زها الثقافي فرع المنصورة، في لواء بني كنانة، اليوم الخميس، ورشة عمل تدريبية عن أهمية القراءة والكتابة للأطفال، وذلك بحضور مجموعة من سيدات المجتمع المحلي في المنطقة.



وقالت رئيسة مبادرة نون للقراءة والإبداع مدربة الورشة، أماني مبارك، خلال حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الورشة استهدفت سيدات المجتمع المحلي، وذلك لتوعيتهن بأهمية القراءة والكتابة لدى الأطفال، ومساعدتهن على زرعها في سلوك الأطفال منذ الصغر، وجعل هذه المهارة عادة يومية لا هواية عن طريق التشجيع بعيدا عن الإجبار.

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