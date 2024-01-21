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الأحد، 21-01-2024 03:16 م

إزالة اعتداءات على أراضي الخزينة في الأغوار الوسطى

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الوكيل الإخباري - قالت سلطة وادي الأردن /إدارة مصادر المياه للاغوار الشمالية والوسطى، إنها نفذت اليوم الأحد، من خلال كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت ومديرية الإسناد، بحملة لإزالة الاعتداءات على أراضي الخزينة، في منطقة البلاونة في الاغوار الوسطى، والمتمثل بالاعتداء على طريق زراعي، وزراعته بأشجار الحمضيات بطريقة غير مشروعة، من قبل أحد مالكي القطع المحاذية للطريق.

وبيّنت السلطة في بيان لها، أنه تم إزالة هذه الاعتداءات وعمل تقرير إزالة مشترك حسب الأصول. 

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المعتدي لإزالة باقي الاعتداءات. 

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