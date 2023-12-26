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الثلاثاء، 26-12-2023 06:21 م

4093 مخالفة مرورية على مركبات حكومية خلال 2022

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الوكيل الإخباري - كشف ديوان المحاسبة في تقريره عن عام 2022، أنه بلغ عدد المخالفات المرورية التي سُجلت على مركبات حكومية، من خلال نظام التتبع الالكتروني ( 4093 ) مخالفة.

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وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن انواع المخالفات تركز على 5 أنواع وهي: (الحركة دون أمر حركة الكتروني، تجاوز السرعة المحددة، أمر حركة مفتوح، استخدام المركبة بعد ساعات العمل الرسمي، فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل).


وأضاف التقرير، أنه سجل ارتفاعاً في مخالفة تجاوز السرعة للمركبات الحكومية بنسبة 185% عما كانت عليه في 2021 .

وأشار إلى أنه تركزت أكثر المخالفات في وزارات ( المالية، العدل، البيئة، العمل، البلديات) 

ونوه التقرير إلى أن 62% من المركبات الحكومية سعة محركها أكبر من  (2000 سي سي) وهو ما يتطلب حصرها واستبدالها بمحركات اقتصادية في استهلاك الوقود. 

وكشف أنه تم صرف كميات من المحروقات زيادة عن المخصص بكمية بلغت 45.896 لتر و39.874 دينار لعينة من الجهات الخاضعة للرقابة بالرغم من تخصيص كمية من المحروقات شهريا، ولم يتم تعديل استهلاك المحروقات للمركبات الحكومية من فترة طويلة، خلافا لأحكام تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية.


 




 

 


 

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