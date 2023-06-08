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الخميس، 08-06-2023 11:36 ص

المياه توقع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون العلمي مع جامعتي البلقاء التطبيقية والطفيلة التقنية

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الوكيل الإخباري- رعى ووقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار اليوم الخميس 8/6/2023 في مبنى الوزارة بحضور مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لي فيرونيكا وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد مع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد العجلوني ورئيس جامعة الطفيلة التقنية الاستاذ الدكتور عاطف المشاقلة وعميدة البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية د. مجد العموش ود. سعيد أبو رمان عميد البحث العلمي في جامعة البلقاء وعدد  من مساعدي الأمين العام محمد عفيشات وم. ثائر المومني ومديرة وحدة الابتكار والبحث العلمي في الوزارة د. أسامة غزال وعدد من المسؤولين وكبار موظفي قطاع المياه واساتذة الجامعات  وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز اوجه التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية والجامعات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة الجامعات بالمشاريع العلمية والعمل بشكل مشترك على أولويات قطاع المياه ما بين وزارة المياه والري وجامعتي البلقاء التطبيقية والطفيلة التقنية بدعم من مشروع WGA مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID   بهدف دعم طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية وتحفيزهم على الابداع. 

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وبين الوزير ان هذه المذكرات جاءت في سياق التوجهات الحكومية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير أداء القطاع العام لتعزيز التعاون مابين مراكز البحث العلمية والجامعات وقطاع المياه في تبني الأفكار المبتكرة والإبداعية في إدارة المياه والحفاظ عليها ولتعزيز جهود البحث العلمي وفي اطار العمل على حوكمة العلاقة مع القطاع الأكاديمي مؤكدا على استعداد وزارة المياه والري للتعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء لمواجهة التحديات المتعلقة بقطاع المياه التي تتطلب إدارة متكاملة لمصادر المياه وتطوير البنى التحتية وإطلاق مبادرات ومشاريع مائية جديدة تلبي الاحتياجات المائية من خلال وضع خطط بعيدة المدى تضمن التوزيع الأمثل للموارد المائية بما يضمن معالجة التحديات التي تواجه الاردن في اطار الاستراتيجية الوطنية للمياه  .


ودعا الوزير الى الاستمرار في هذه المبادرات والأفكار الرائدة لايجاد الحلول لتحديات المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال ربطها بالبحث العلمي ودمج الخبرات العلمية الوطنية لمواجهتها . 



 




 

 


 

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