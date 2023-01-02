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الإثنين، 02-01-2023 01:13 م

إصابة ضابط من شرطة البادية أثناء إزالة اعتداءات على محمية رم السياحية

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الوكيل الإخباري - بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أنّ قوة امنية من قيادة شرطة البادية الملكية نفذت صباح اليوم أوامر تنفيذية بازالة اعتداءات وتعديات داخل محمية رم السياحية .

وأضاف أنّه وأثناء ذلك قام عدد من الأشخاص بإطلاق عيارات نارية من داخل مركباتهم باتجاه القوة، إذ تم التعامل معهم ونتج عن الحادثة إصابة أحد ضباط القوة وجرى إسعافه للمستشفى وهو قيد العلاج والعمل والتحقيقات ما زالت جارية.

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هذا وأكّد الناطق الاعلامي ان اوامر الإزالة جاءت اليوم بعد عديد الانذارات التي وجهت للمعتدين على الاراضي من المرجعيات المختصة واستنفاذ المهل الممنوحة لهم لتصويب اوضاعهم ، وإصرارهم على الامتناع عن تنفيذها.

 




 

 


 

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