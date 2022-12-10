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السبت، 10-12-2022 12:34 م

الأمن: اصابة 6 أفراد من مرتبات الدفاع المدني إثر حريق في إربد - صور وفيديو

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد وبإسناد من مديريات دفاع مدني الشمال والزرقاء ومديرية الشرطة وقوات درك الشمال تعاملت فجر اليوم مع حريق شبَّ في مستودعات تحتوي على قطع وبطاريات سيارات بمنطقة المدينة الصناعية في محافظة اربد.

وبين انه قد بذلت فرق الإطفاء جهوداً كبيرة في عملية إخماد الحريق والتي استمرت لمدة 7 ساعات متواصلة لمنع امتداده للمحلات المجاورة . 

كما نتج عن الحريق إصابة 6 أفراد من مرتبات الدفاع المدني اثناء تعاملهم مع الحريق، إذ عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بالموقع ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.  

وشارك في عمليات إخماد الحريق الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمساندة من عناصر الشرطة وقوات درك الشمال.

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تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.



 




 

 


 

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