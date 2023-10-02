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الإثنين، 02-10-2023 07:05 م

إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

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الوكيل الاخباري - أصيبت 5 طالبات من مدرسة الكريمّة الثانوية في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، بحالات ضيق تنفس نتيجة لاستنشاقهن مبيدا حشريا.

وقال متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال تفقده حالة الطالبات بحضور مدير الشؤون التعليمية بتربية الأغوار الشمالية الدكتور موفق بني يونس، إن كوادر الدفاع المدني أسعفت الطالبات إلى مستشفى أبو عبيدة الجراح نتيجة لتعرضهن لاستنشاق مبيد حشري ثبت مصدره من إحدى المزارع المجاورة للمدرسة قام صاحبها برشه لغايات تعقيم التربة.

وأضاف أن الكشف المبدئي على المزرعة من قبل مختصين بمديرية زراعة اللواء، أظهر صلاحية المبيد الحشري للاستخدام الزراعي، لكن خطأ بطريقة الرش المفترض أن تكون أسفل المواد البلاستيكية المخصصة للزراعة، تسبب بانتشار رائحة المبيد الى المدرسة المجاورة .

وأكد الحوامدة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لضمان السلامة العامة لمجاوري المزرعة المذكورة.

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