الزميل رافع الطاهات ناطقاً اعلامياً باسم جمعية وكلاء السياحة

الوكيل الاخباري - قررت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية في اجتماع يوم الاحد تسمية الزميل الاعلامي رافع الطاهات ناطقا اعلاميا رسميا للتحدث باسم الجمعية .



واكدت الجمعية ان الطاهات سيكون متحدثا باسمها امام الجهات الرسمية وحصر كافة الجهات الناطقة باسم الجمعية من خلاله حصرا .



واكدت الجمعية على جميع اعضائها بعدم التصريح الى وسائل الاعلام باسمها مؤكدة انه خلافا لذلك تكون التصريحات مسؤولية صاحب التصريح .

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