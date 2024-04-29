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الإثنين، 29-04-2024 06:12 م

الزميل رافع الطاهات ناطقاً اعلامياً باسم جمعية وكلاء السياحة

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الوكيل الاخباري - قررت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية في اجتماع يوم الاحد تسمية الزميل الاعلامي رافع الطاهات ناطقا اعلاميا رسميا للتحدث باسم الجمعية .

واكدت الجمعية ان الطاهات سيكون متحدثا باسمها امام الجهات الرسمية وحصر كافة الجهات الناطقة باسم الجمعية من خلاله حصرا .

واكدت الجمعية على جميع اعضائها بعدم التصريح الى وسائل الاعلام باسمها مؤكدة انه خلافا لذلك تكون التصريحات مسؤولية صاحب التصريح . 

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