الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

مرشح رئاسي تركي سابق يتوقع إجراء انتخابات أخرى في البلاد في غضون 2-3 سنوات

الأمم المتحدة تطلب تمويلا بقيمة 2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات إلى السودان

الصناعة والتجارة: لا صحة لرفع أسعار الطحين

114 حريق في الأردن خلال 24 ساعة

حقيقة خصم جزء من رواتب العاملين لتسديد سلفة تعويض الدفعة الواحدة

الهناندة: خدمات الـ 5G ستغطي محافظات عمان وإربد والزرقاء

ترجيح بدء استئناف نقل النفط العراقي للأردن مطلع الأسبوع القادم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الصفدي يؤكد استمرار الأردن بتقديم الدعم إلى لبنان

رفع أجرة بعض خطوط السرفيس بعمان من 5 إلى 10 قروش

الأربعاء، 17-05-2023 09:55 ص

إصدار 151.7 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا حتى نيسان الماضي

8c857885-312d-4b16-8b1a-5687c105a884-2


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 151.7 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام، فيما بلغ عدد الشهادات باللغة العربية التي أصدرتها الوزارة خلال شهر نيسان الماضي فقط 21.7 ألف.

كما بلغ عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزتها وزارة العدل خلال الشهر الماضي 419 مزادا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ووفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.

وأنجزت الوزارة خلال نيسان الماضي نحو 16.8 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520236105238292305345

الصناعة والتجارة: لا صحة لرفع أسعار الطحين

347098800_213189988185261_8137047187332976528_n

114 حريق في الأردن خلال 24 ساعة

520239144520849307400

حقيقة خصم جزء من رواتب العاملين لتسديد سلفة تعويض الدفعة الواحدة

image

الهناندة: خدمات الـ 5G ستغطي محافظات عمان وإربد والزرقاء

b2fa1dc3-مركبات-شحن-نفط

ترجيح بدء استئناف نقل النفط العراقي للأردن مطلع الأسبوع القادم

الصفدي

الصفدي يؤكد استمرار الأردن بتقديم الدعم إلى لبنان

أخبار متعلقة
afe0b16e-مطرقة-قاضي-تعبيرية-

وزارة العدل: 175 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

120231795135950346808

8.1 آلاف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

WhatsApp Image 2023-05-01 at 5.30.04 AM

الأردن والنرويج يبحثان التعاون في المجالات القانونية وتعزيز سيادة القانون

2ddb9163-المركز-الشامل-للخدمات-الحكومية-في-المقابلين

وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

pic_168100

إصدار 130 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال ثلاثة أشهر

image - 2023-04-18T154809.328

مكافحة الأوبئة يلتقي مستشارة برنامج الشراكة للأمن البيولوجي بالخارجية الأمريكية