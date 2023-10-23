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الإثنين، 23-10-2023 12:22 م

إصدار 381 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال 9 أشهر

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار ألف 381 شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام.

وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 44 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي، فيما تم إصدار 3352 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

 




 

 


 

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