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الإثنين، 23-10-2023 12:26 م

12 ألف جلسة محاكمة عن بعد و311 حكما قضائيا بعقوبات بديلة عن الحبس أيلول الماضي

12-ألف-جلسة-محاكمة-عن-بعد-في-الأردن-الشهر-الماضي


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر أيلول الماضي.اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 12 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن المحاكم أصدرت 311 حكما قضائيا بديلا عن الحبس، فيما تم تنفيذ 329 عقوبة بديلة عن الحبس، وتطبيق 30 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) في نفس الفترة.

كما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها لدى دوائر الكاتب العدل 29 ألف معاملة، فيما بلغ عدد الأوراق القضائية المؤرشفة 3.1 مليون ورقة.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.

 




 

 


 

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