الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 10:12 ص

إضراب سائقي حافلات الزرقاء

حافلات لنقل الركاب في عمان - (الغد)
أرشيفية


الوكيل الإخباري - نفذ سائقو حافلات خط الزرقاء/عمّان، اليوم الأحد، إضراباً عن العمل، احتجاجاً على قرار تخفيض السعة المقعدية إلى 50%.
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وقال سائقون لـ " الوكيل الإخباري" إن إضرابهم مستمر لحين العودة عن القرار أو تعويضهم عن الأضرار التي تكبدها القطاع جراء جائحة كورونا، منوهين إلى أن القرار أضرّ بمصالحهم، ولم تعد إيراداتهم تغطي تكاليف التشغيل.

ومن جهتهم عبّر مواطنون لـ " الوكيل الإخباري " عن استيائهم حيال إضراب السائقين ، مشيرين إلى عدم مقدرتهم على الذهاب إلى أعمالهم .

وطالب عدد منهم وزارة النقل الوقوف على الأمر، نتيجة للإرباك الذي أصابهم لتعطلهم عن العمل.

وكان وزير النقل وجيه عزايزة، قال إن تخفيض السعة المقعدية إلى 50% سيكون لآخر شهر آذار الجاري فقط.

 




 

 


 

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