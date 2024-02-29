الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

إعلام إسرائيلي: الصفقة المحتملة تشمل أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل

الاحتلال يسحب لواء المظليين من غزة

بمشاركة الامارات .. مصر تعلن تنفيذ عملية نوعية جديدة في سماء غزة الليلة

هيئة الأسرى: الاحتلال حاول إعدام الشاب صالح حسونة عند اعتقاله من مخيم الجلزون

الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة دوار النابلسي في غزة

بتوجيهات ملكية القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على غزة

الجائزة 1500 دينار .. التعليم العالي تعلن عن مسابقة للطلبة الوافدين

مفوض أممي: نحذّر من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برفح

حماس: مجزرة اليوم تأتي في إطار حرب التجويع والتهجير ضد الفلسطينيين

الخميس، 29-02-2024 12:55 م

يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قرية أم صيحون بلواء البترا غدا

534553


الوكيل الإخباري - تنظم حملة البر والإحسان التابعة للصندوق الأردني الهاشمية للتنمية البشرية (جهد)، ضمن برنامج لمسة شفاء، غدا الجمعة يوما طبيا مجانيا في منطقة أم صيحون بلواء البترا.

اضافة اعلان


وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس إن اليوم الطبي يأتي بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بناء على دراسة واقع الخدمات الصحية في المنطقة، واحتياجات أبنائها لخدمات طبية متخصصة في مختلف الاختصاصات.


والفعاليات التي تبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحا في مدرسة البترا الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية في قرية أم صيحون، وتستمر حتى الساعة الثالثة ظهرا، تتضمن تقديم خدمات طبية من خلال 11 عيادة اختصاص رئيسة، تشمل الباطنية، القلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام، الروماتيزم والمفاصل، النسائية، والأسنان عبر العيادة المتنقلة للحملة.


كما تتضمن الفعاليات إجراء فحوصات الضغط والسكري للمراجعين، والفحص والكشف السريري للمرضى، وتقديم الاستشارات الطبية، وصرف العلاجات المجانية اللازمة، بمشاركة متطوعي الفريق الطبي الميداني للحملة من أطباء الاختصاص والصيادلة والفنيين والتمريض، بالإضافة إلى مركز الشامي للعيون.


كما ستجري خلال الفعاليات معاينة بعض الحالات المرضية لإجراء التدخلات الجراحية المجانية اللازمة ضمن شراكات الحملة مع القطاع الطبي الخاص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
156170345_4043702209016058_6982698897133269160_n

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

9ce903a4-bde7-427c-9a4e-efb447edae3c

العزام: إجراءات للتغلب على تحديات التوسع في توليد الطاقة المتجددة

63844809431636985641

بتوجيهات ملكية القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على غزة

60820_19_1696181846

الجائزة 1500 دينار .. التعليم العالي تعلن عن مسابقة للطلبة الوافدين

428513564_784252267069814_2454906122307902234_n

الخصاونة: لا أحد يزاود علينا وقلّة قليلة تختلق قصصاً ودعايات مكشوفة بوجود جسور برية

WhatsApp Image 2024-02-29 at 12.19.01 PM

أمين عام سلطة المياه وممثل السفارة الألمانية يطلقان فعاليات مسابقة مهارات المياه

أخبار متعلقة
البنك المركزي (7)

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في الأردن

web

اطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمكافحة الأوبئة

0L5A9608

مستشفى الجامعة يعدل دوام طوارئ الأسنان وطب الأسرة

hq720

الأمانة: تحويل دوار المشاغل إلى إشارة ضوئية

WhatsApp Image 2024-02-01 at 1.29.40 PM

الاقتصاد الرقمي والريادة تفوز بجائزة الحكومات الاجتماعية في القاهرة

WhatsApp Image 2024-02-01 at 1.22.30 PM

الشواربة والحمادين: نهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين