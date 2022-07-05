إطلاق برنامج لتغذية طلاب المدارس في المملكة خلال 4 أعوام

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية (2021- 2025)، كخارطة طريق لتحسين الوضع الصحي والتغذوي لطلبة المدارس.

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وتوفر الاستراتيجية التي رعى إطلاقها، وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، رؤية للعمل المشترك لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وتعزيز ثقافة الغذاء الصحي من أجل بناء جيل قادر على اتخاذ خيارات غذائية صحية، وبما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بأكمله.



وقال، إن الاستراتيجية تأتي في إطار التعاون المتواصل بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الجوانب المتعلقة بتغذية وصحة الأجيال وسلامتها كحلقة في سلسلة الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في بناء الشخصية المتوازنة للطلبة.



وأكد أن إعداد الاستراتيجية جاء ضمن أولويات الوزارة واهتمامها بالطلبة، لما لمسناه من آثار إيجابية خلال مراحل تنفيذ مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذ بمشاركة خبراء من مختلف المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والمجتمع الدولي، وتشكل خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة لطلبة المدارس الحكومية.



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