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الإثنين، 17-07-2023 09:18 ص

إطلاق حملة إعلامية لترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى موظفي الدولة

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الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الإثنين، حملةً إعلاميةً توعويّةً تهدف من خلالها إلى ترسيخ معايير النزاهة الوطنية المُتمثّلة بسيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، لدى مؤسسات الإدارة العامة وموظفيها.

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وأكدت الهيئة في بيان صحفي أنّ هذه الحملة تأتي لتعزيز جهودها في بناء قدرات العاملين في مؤسسات الإدارة العامة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاياتهم لتنفيذ وتطبيق معايير النزاهة الوطنية بالشكل الأمثل، مشيرةً إلى أن تعزيز الوعي بمعايير النزاهة لديهم سيسهم في تفعيل منظومة القيم السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، وبالتالي التصدي لأفعال الفساد ومنعها قبل وقوعها.


وأوضحت أن الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية سيمكّن الهيئة من التأكد من أن مؤسسات الإدارة العامة تقدّم خدماتها بجودة وشفافية وعدالة، الأمر الذي سينعكس على ترتيبها على مؤشر النزاهة الوطني (NII)، الذي أطلقته الهيئة في العام الماضي ليقيس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لهذه المعايير وبالتالي دفعها إلى الانخراط بأعمالٍ حقيقية وفعليّة ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه، منوهةً إلى أن هذه الحملة جاءت انسجاماً مع سعي الهيئة إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وضمان امتثال الإدارة العامة لها، مما يعزز كفاءة العمل الوقائي بمكافحة الفساد.


وأعربت الهيئة عن أملها في أن تدعم كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام هذه الحملة من خلال التعاون مع الفريق الخاص بها، والذي سيزور كافة مؤسسات الإدارة العامة بهدف تنسيق آليات التعاون لتحقيق هدف الحملة المتمثّل بتعزيز المعرفة بمعايير النزاهة الوطنية وأهمية الامتثال لها، وأن تشارك كافة المؤسسات والدوائر الحكومية بنشر فيديوهات الحملة، والإضاءات التوعوية المتعلقة بكل معيار على مواقعها الإلكترونية الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علمًا بأنه يمكن لأي موظف أو مواطن التعرّف أكثر على معايير النزاهة الوطنية الرئيسيّة والفرعية ومؤشرات القياس لها من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة(jiacc.gov.jo) أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، وتويتر وانستغرام)، أومن خلال مسح رمز الاستجابة السريعة "QR Code" الخاص بالحملة والمثبّت على المطبوعات والمنشورات.


 




 

 


 

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