إطلاق حملة دمنا واحد للتبرع بالدم

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الحملة الوطنية "دمنا واحد" ، ضمن مبادرة " مملكة الخير " إحدى مبادرات البرنامج الوطني أبناء المملكة، بهدف زيادة مخزون الدم في بنك الدم التابع لوزارة الصحة لدعم مرضى الحالات التي تستدعي تزويدها بالدم.



وانطلقت حملة "دمنا واحد " في مرحلتها الأولى، بالشراكة ما بين البرنامج الوطني "أبناء المملكة"، وبنك الشفاء والصحة الأردني، ومديرية بنك الدواء .

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