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الثلاثاء، 23-08-2022 05:32 م

حوارية حول معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لقاء حوارياً بعنوان "معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام"؛ لتكريس منظومة النزاهة الوطنية في مؤسسات الدولة.

وقدم رئيس قسم التحقيق العام في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سلطان الشوابكة خلال اللقاء، شرحا مفصلا عن معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام، وسيادة القانون والحوكمة، مشيرا إلى أن الأردن من الدول التي تخطو خطوات متسارعة في مضمار النزاهة و الشفافية.

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