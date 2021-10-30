إطلاق برنامج إداري ابتكار لتطوير القيادات الحكومية

الوكيل الإخباري- أطلق مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، اليوم السبت، البرنامج الأول من نوعه في الأردن بعنوان "إداري ابتكار معتمد للقيادات الحكومية "، بمشاركة نخبة من قادة المؤسسات الحكومية من الأمناء والمدراء العامين، وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أربعة أيام، إلى المساهمة في خلق ثقافة تنظيمية للابتكار في القطاع العام من خلال تطوير قيادات بمستوى عالِ لإدارة الابتكار داخل المؤسسات الحكومية وتعزيز قدراتهم في نشر الأفكار والممارسات المبتكرة وتطبيقها في مؤسساتهم الحكومية وتوفير ممارسات عملية لتطوير نماذج من المشاريع المبتكرة من خلال شراكات استراتيجية تخدم القطاع العام.



كما يهدف إلى تطوير مهارات القيادات الحكومية في كيفية استخدام آليات توليد الأفكار الابتكارية والأدوات اللازمة لاختيار الأنسب منها للتطبيق، وفقا للمحددات المحيطة بالعمل.



وقال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة، إن إدارة الابتكار أصبحت ضرورة ملحة في ظل وجود بيئة عمل سريعة التغير وتتطلب نوعية جديدة من الممارسات والأفكار لتكون محركًا أساسيًا لإنشاء قيمة عمل جديدة في المنظومة الإدارية للمؤسسات خاصة الحكومية منها.

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