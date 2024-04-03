التربية تفتتح معرض الرسم الوطني الشامل

الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأربعاء، معرض الرسم الوطني الشامل، الذي نظمته إدارة النشاطات التربوية في الوزارة بمدرسة الصويفية الثانوية الشاملة المختلطة للبنات.

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وأكد العجارمة خلال جولة في أروقة المعرض، بحضور عدد من مديري التربية والتعليم وأبناء الأسرة التربوية، حرص الوزارة على رعاية الإبداع والمبدعين وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمام المعلمين والطلبة لإبراز أعمالهم الفنية.



وأضاف، أن الوزارة تنظم هذا المعرض احتفالا بالمناسبات الوطنية وتسعى من خلال هذه النشاطات الفنية والمعارض إلى تعزيز قيم الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للوطن والرفع من مستوى الذائقة الجمالية والثقافة الفنية لدى طلبة المدارس والمعلمين.



من جانبه، أوضح مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل الطويقات أن المعرض يأتي لإتاحة البيئة التي تهيئ الإبداع للمعلمين والطلبة واكتشاف مواهبهم والعمل على تطويرها.



وأضاف، أن هذا المعرض يأتي تعبيرا عن الاعتزاز بالمناسبات الوطنية كمعركة الكرامة، والاستقلال، حيث تضمنت الأعمال الفنية المشاركة في المعرض مسيرة البناء والإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.



وشارك في فعاليات المعرض الطلبة والمعلمون الفائزون في مسابقة الرسم الوطنية ومسابقة الخط العربي وكذلك اللوحات الخاصة بمبادرة لمدرستي انتمي، حيث بلغ مجموع اللوحات المشاركة (90) لوحة فنية.



وتميزت اللوحات بتعدد أنواع الرسم والألوان والأدوات المستخدمة من قبل الطلبة والمعلمين.