إطلاق مبادرة ثمرة خير في الزرقاء

الوكيل الاخباري- أطلق مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي مبادرة "ثمرة خير"، في مركز أمن الهاشمية والهيئة الاستشارية وجمعية الفيحاء، وبمشاركة (20) شابا وشابة من أعضاء المركز، وبالشراكة مع بلدية الهاشمية والشرطة المجتمعية.

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وهدفت المبادرة إلى ترسيخ قيم حب الأرض والاهتمام بالزراعة وتنمية الاهتمام بالزراعة المنزلية، ودمج ذوي الإعاقة في أنشطة ومبادرات المركز من خلال تشجيعهم على قيادة مبادرات وأنشطة نوعية وليس المشاركة فقط.