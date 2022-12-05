إطلاق ملف التنميط الحضري لمدينة عمان

الوكيل الاخباري - أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" من خلال برنامج التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة ملف التنميط الحضري لمدينة عمان بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية .



وبين مدير المدينة في أمانة عمان المهندس أحمد الملكاوي، أن الأمانة تواجه تحديات حضرية متعددة تفاقمت مع ازدياد موجات تدفق اللاجئين منها ازدياد الضغط على شبكات البنى التحتية والخدمات العامة، منوهاً إلى أن ملف التنميط الحضري لمدينة عمان حدد حيّاَ ريادياَ هو حي الهاشمي الجنوبي المتمتع بخصائص مميزة تمثلت بعزله عن المناطق المجاورة من خلال الطرق الرئيسية المحيطة ومنطقة القصور.

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