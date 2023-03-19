إطلاق 5 مسارات جديدة لباص عمّان اليوم

الوكيل الإخباري - تطلق أمانة عمّان الأحد، 5 مسارات جديدة ضمن المرحلة الثَّانية من مشروع باص عمّان، خدمة المواطنين وتسهيلا عليهم في التنقل وتحسينا لخدمة النقل العام والتي تستخدم نظام التتبع والدفع الإلكتروني.

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والمسارات الجديدة، كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للنقل علاء بينو هي: مسار 20 من مجمع المحطة- إسكان البترا، مسار 33 المحطة-أبو علندا (دوار زهرة الأردن)، مسار 42 محطة صويلح- المستشفى الإسلامي، مسار 46 متحف الأردن- اليادودة، ومسار 56 مجمع المحطة-الذراع الغربي-مستشفى الحياة.



وأطلق رئيس الوزراء بشر الخصاونة، من محطَّة صويلح أولى رحلات المرحلة الثَّانية من مشروع باص عمّان بتشغيل 136 حافلة جديدة تغطي 23 مساراً جديداً.

ويبلغ طول شبكة مسارات "باص عمَّان" الجديدة (480) كم ليتضاعف طول الشبكة إلى (870) كم، وبعقد تشغيل تبلغ كلفته (125) مليون دينار لتشغيل المرحلة الأولى والثانية ولمدة 5 سنوات.