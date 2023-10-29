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الأحد، 29-10-2023 08:00 م

إعادة فتح الطريق الصحراوي بعد إغلاقه جزئياً

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الوكيل الاخباري - أعادت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان فتح الطريق الصحراوي في لواء القويرة بعد اغلاق جزئي احترازي عقب تعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار الجوي نتج عنها امطار غزيرة وانجراف حجارة واتربة الى الطريق.

حيث قامت كوادر الوزارة بالتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام بالعمل على ازالة الاتربة وتنظيف الطريق لفتح حركة السير بشكل يضمن سلامة مستخدمي الطريق بالاضافة الى تعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية.

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