إعلان الدفعة الأولى من قائمة تعيينات المعلمات الإناث الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري-

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تعلَن الأسبوع المقبل الدفعة الأولى من قائمة تعيينات المعلمات الإناث، وفق وزارة التربية والتعليم، ويُتوقع إعلان قائمة التنقلات الخارجية يوم الخميس، وفق وزارة التربية والتعليم.وقالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إن الوزارة أعدت الخطط للاستعدادات للعام الجديد وأنجزت العديد منها، وأُعلنت يوم الثلاثاء الدفعة الأولى من تعيينات المعلمين الذكور، فيما ستعلن الأسبوع المقبل الدفعة الأولى من تعيينات الإناث،ودعت قبيلات مديري التربية والتعليم إلى سرعة تعبئة الشواغر من مديري المدارس ومساعديهم، والانتهاء من إجراء التنقلات الداخلية، والتعيين على التعليم الإضافي مع ضرورة الالتزام بالحاجة من الشواغر، وتوزيع الكتب والأثاث والمقاعد أولا بأول.وناقشت لجنة التخطيط الموسع في وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، برئاسة وزير التربية والتعليم وجيه عويس، الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، لتوفير البيئة المدرسية الملائمة لاستقبال الطلبة ومعلميهم في عامهم الدراسي الجديد.وعبر الوزير عن شكره للكوادر التي قامت على عقد امتحان الثانوية العامة؛ من معلمين وإداريين، ومؤسسات وطنية.وأكد الوزير أن الامتحان كان ناجحا من حيث مضامين أوراق الامتحانات التي راعت جميع مستويات الطلبة وقياس الفروق الفردية بينهم، وكذلك من حيث مستوى الالتزام بالتعليمات من قبل الطلبة والكوادر القائمة على عقده.وأشار إلى أن الوزارة رصدت جميع الملاحظات التي وردت حول الامتحان، وتوليها الاهتمام بالدراسة والبحث، حرصا منها على تحقيق أعلى مستويات العدالة بين الطلبة.وبين أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج تعويض الفاقد التعليمي الذي سيبدأ العمل به مع بداية العام الدراسي ولمدة أسبوعين، وفق خطة زمنية مدروسة.وأكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية نواف العجارمة خلال الاجتماع ضرورة تفعيل الزيارات الميدانية من قبل مديري التربية والتعليم والكوادر الإشرافية والإدارية، لمتابعة سير الاستعدادات على الواقع، ومساعدة الإدارات المدرسية في تذليل أي تحديات.واشار إلى أن الوزارة وفرت للمدارس المخصصات المالية التي تمكنها من إجراء أعمال الصيانة وتحسين البيئة المدرسية الخارجية.