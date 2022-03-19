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السبت، 19-03-2022 01:12 م

إعلان نتائج التوافقات مع شركات الاتصالات بشأن الجيل الخامس الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة السبت، إنه سيتم الإعلان عن نتائج التوافقات مع شركات الاتصالات بشأن خدمات الجيل الخامس الأسبوع المقبل وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تجهيز العقود القانونية ومراجعتها ومناقشتها .

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وأشار الهناندة  في تصريح لـ"المملكة" خلال مشاركته بورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي  إلى أن هذه الورشات جاءت بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بوضع خارطة طريقة واضحة المعالم مستدامة وعابرة للحكومات قابلة للتنفيذ وفق هيكلة أولويات مدروسة بشكل صحيح وبتشاركية بين القطاعين العام والخاص .


وبين الهناندة أن قطاع الاتصالات من القطاعات المستهدفة في هذه الورشات لأنه أحد القطاعات الممكنة لتطوير وتمكين القطاعات الأخرى في تنفيذ عملية التحول والمساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن .
وأوضح أنه تم مناقشة البيئة الرقمية والتمكين الرقمي لجميع القطاعات بما يكفل تقديم خدمات واقتصاد أفضل للمواطن الأردني ، وخلال النقاش تم التطرق إلى البيئة التحتية والخدمات والبيئة التشريعية والبيانات.


وفيما يتعلق بنظام الفوترة الوطني أشار الهناندة إلى أنه سيتم طرح العطاء بشكله النهائي خلال شهر أو شهرين واختيار المشغل ، وبحسب المعلومات الأولية فإن نظام الفوترة سيتم تنفيذه خلال المدة التي تم الالتزام بها .


 




 

 


 

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