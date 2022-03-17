%42 نسبة زيادة عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر منصات التجارة الإلكترونية العام الماضي 909.321 آلاف طرد، وفق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

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وقالت الهيئة إنه جرى توصيل تلك الطرود من خلال مشغلي البريد الخاص المرخصين للفئة الدولية إلى جانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني.

وبينت الهيئة أن نسبة زيادة عدد طرود التجارة الإلكترونية بلغت 42% مقارنة بين عامي 2020 الذي بدأت به جائحة كورونا عالميا و 2021.



و بشأن أسباب زيادة الطرود أرجعت الهيئة السبب إلى أن الأسواق العالمية والمنافذ الجمركية قد فتحت أبوابها وبدأت بالتعافي التدريجي من آثار جائحة كورونا وبشكل أوسع مما كانت عليه في عام 2020.



ينقسم قطاع البريد في الأردن إلى مشغل بريد عام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي بريد خاص.



وشهد عام 2020 بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا والتي على إثرها أغلقت بعض الدول منافذها الجمركية مثل الصين التي لديها العديد من منصات التجارة الإلكترونية المستخدمة عالميا مثل "علي بابا".



أظهر موقع "ستاتيستا" وهو شركة متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين أن إجمالي مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بلغت نحو 3.53 تريلون دولار أميركي في العام 2019.



بلغ مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل في الأردن (7.275) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الرابع من العام 2021، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع (5.4) مليون اشتراك والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت (1.8) مليون اشتراك، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الرابع ما نسبته (102.74%) وفقاً لنسبة البالغين من السكان، وما نسبته (65.7 %) وفقا لعدد السكان.



وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت عريض النطاق، فقد أشار تقرير لهيئة الاتصالات إلى تسجيل ما مجموعه (329.7) ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الرابع، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA ) ما مجموعه (250.2) ألف اشتراك، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (ADSL) ما مجموعه( 130) ألف اشتراك مع نهاية الربع الرابع.





