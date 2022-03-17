هيئة الاتصالات: اجتماعات "متخصصة" للوصول لصيغ توافقيه بخصوص الجيل الخامس

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن البدء بتشغيل تقنية الجيل الخامس في الأردن بقمة أولويات عمل الهيئة في الوقت الراهن، مشيرة إلى عقدها اجتماعات "متخصصة" مع المشغلين الثلاث للوصول إلى صيغ توافقيه بخصوص الجيل الخامس.

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وأضافت الهيئة في ردها على استفسارات "المملكة" إنها تعمل حاليا على التباحث مع شركات الاتصالات بخصوص الجيل الخامس. وحول توقيت الإعلان عن ترخيص الخدمة قالت الهيئة: "سيتم الإعلان عن النتائج في حينه".



وبحسب الخطة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025) التي اطلعت عليها "المملكة" يفترض أن تصل نسبة تغطية تقنية الجيل الخامس عام 2023 إلى 10%، في الوقت الذي لم يجر ترخيص خدمات الجيل الخامس في الأردن حتى اللحظة.



أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة في 9 يناير/كانون الثاني الماضي أن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات خلال أيام.



دراسات أولية تشير إلى أن كلفة الاستثمار بشبكات الجيل الخامس قد تصل إلى 700 مليون دينار، وفق تصريح سابق لعضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نوح الشياب.



وفيما يتعلق باستقالة عضو بمجلس مفوضي الهيئة قالت الهيئة: "المعلومة غير صحيحه، مجلس المفوضين مكتمل (...)".



وفيما يتعلق بأولويات العمل والملفات الأهم لدى الهيئة خلال العام الحالي قالت الهيئة إن البدء بتشغيل تقنية تشغيل الجيل الخامس في قمة أولويات هيئة الاتصالات.



وبينت الهيئة أنه من أولويات عمليها أيضا اتمته الخدمات الكترونيا وتقليل الاجراءات للتسهيل على المواطنين والشركات التي تتعامل مع الهيئة.

كما تعمل الهيئة على تحديد المبادرات والمشاريع التي تتطلع من خلالها الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة لقطاع الاتصالات وتطوير بيئة استثماريه محفزة لقطاع تكنولوجيا المعلومات وتنظيم فعال لقطاع البريد آخذا بالاعتبار متطلبات التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية وتعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.



ومن الملفات التي تعمل عليها الهيئة تعزيز دور الشركات الناشئة الريادية في حلول الاتصالات وخاصه تلك المتعلقة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ومتابعه شكاوى المواطنين ضمن آليه واضحة ومؤتمته.





