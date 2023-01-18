إعلان نتائج امتحان مهنة المحاسبة القـانـونيـة لدورة كانون الأول 2022

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة السيد إبراهيم المجالي رئيس لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية لدورة كانون الأول 2022 الذي عقد اخيرا .



وقال المجالي خلال إعلان النتائج اليوم الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة إن عدد المتقدمين للامتحان في الورقتين قد بلغ 338 متقدماً ، حيث تقدم للورقة الأولى 127 متقدماً وللورقة الثانية 211 متقدماً، وبلغ عدد الناجحين (52) متقدماً من مجموع الورقتين أي ما نسبته 15.4%، مبينا أن علامة النجاح المعتمدة هي 65%.



وأضاف المجالي أن عدد الناجحين في الورقة الأولى (القوانين والتشريعات) (23) شخصا أي ما نسبته 18% في حين بلغ عدد الناجحين في الورقة الثانية (المحاسبة والتدقـــيق) 29 ناجحاً أي ما نسبته (13.7%)، موضحاً أن نتائج الامتحان تمت المصادقة عليها من أعضاء لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية .



وأوضح المجالي أن الامتحان يعقد مرتين سنوياً حيث يعمل على رفد الكوادر العاملة في قطاع تدقيق الحسابات والمحاسبة في المملكة بعناصر جديدة ذات كفاءة مهنية عالية يحتاجها الاقتصاد الوطني نتيجة تطور الأعمال وتوسيع قاعدة عمل المحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن هذا الامتحان هو امتحان شامل وعلى مستوى عالٍ من المهنية والحرفية وهو بمستوى الامتحانات المهنية العالمية في الدول المتقدمة الأخرى.



وبين المجالي أن لجنة الترخيص قامت بإجراء الترتيبات اللازمة لعقد هذا الامتحان بمشاركة أساتذة أكاديميين متميزين ومحاسبين قانونيين مهنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة مضيفاً أن الامتحان تم بكل شفافية ونزاهة ومصداقية.

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