الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 07:31 م

200 ألف أردني مطلوب على قضايا مالية

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، وجود قرابة 200 ألف أردني مطلوب على قضايا مالية.

وأضاف الذنيبات، في مداخلته عبر التلفزيون الأردني، "جرائم الشيكات أخطر من حبس المدين لأنه صادر فيها أحكام قطعية بحوالي 34 ألف أردني محكومين بالحبس لمدة سنة".

ولفت إلى أنه "هنالك 155 ألف أردني محكوم منهم 100 ألف استثنوا على اثر قانون التنفيذ؛ ليتبقى 55 ألف بالإضافة إلى المحكومين بقضايا العمل والايجار".

من جانبه، طالب المحامي الدكتور أحمد أبو حبول استبدال عقوبة الحبس بمنع المدين من السفر أو منعه من تسجيل مركبة باسمه أو خط هاتف.

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