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الخميس، 29-09-2022 09:37 ص

إعلان نتائج قبول طلبة التجسير منتصف الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - نشرت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تقريرا صحفيا عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2022/2023.

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وتوقعت الوزارة اليوم الخميس إعلان نتائج قبول طلبة التجسير منتصف الأسبوع المقبل.

ووفق التقرير، بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب (71621) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (45695) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (25926) طالباً وطالبة.


وأرسلت الوحدة رسائل نصية للطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد، وجرى إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط www.admhec.gov.jo، حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافةً إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.

 

وبعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول التواصل مع الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة .


وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 / 10 /2022 منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، لذا تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام رابط إلكتروني.

 




 




 

 


 

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