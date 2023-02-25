إعلان هام من البلقاء التطبيقية للذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على مقعد جامعي

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية فتح باب القبول للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على مقعد جامعي من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد عن الانضمام إلى تخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة في التخصصات التقنية والتطبيقية في جميع كليات الجامعة المنتشرة في محافظات المملكة للفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

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وأشارت الجامعة إلى استحداث تخصصات جديدة تقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل وضمن مقاعد محددة، فعلى الطلبة الراغبين الالتحاق بهذه التخصصات المدرجة ادناه، الاسراع في تقديم طلب القبول الالكتروني والمتوفر على موقع الجامعة الرسمي بوابة القبولات / بوابة قبولات الدبلوم ، او من خلال الرابط التالي: (رابط تقديم الطلب)