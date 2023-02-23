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انتهاء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات اليوم

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الخميس، 23-02-2023 06:14 ص

انتهاء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات اليوم

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الوكيل الإخباري - تنتهي عملية تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لخريجي الدورة التكميلية 2023، إلكترونيا اليوم الخميس، حسبما أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي.

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وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن عدد الطلبات المقدمة بلغ 1973 طلبا، مشيرا إلى أن الساعات الـ24 الأخيرة من عملية التقديم ترتفع فيها الأعداد بشكل أكبر.


وقررت الوحدة الثلاثاء، تمديد فترة تقديم الطلبات حتى الساعة 12:00 مساء الخميس، موضحة أن التقديم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة، وباستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذي استخدمهما الطالب عند تقديم طلب القبول لأول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2023.


 




 

 


 

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