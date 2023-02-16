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الخميس، 16-02-2023 01:03 م

طالبة حصلت على معدل 81 ولم تُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

ناشدت طالبة معيدة للثانوية العامة، حاصلة على معدل 81 ولم يتم قبولها بأي اي تخصص في الجامعات .

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بدوره أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن "غير مقبول" تعني أن الطالب نافس على التخصصات التي وضعها في طلبه ولكن اغلقت على معدلات أعلى من المعدل الذي حصل عليه.


وقال الخطيب لـ"الوكيل الإخباري" إن تحديد المقاعد الجامعية ليس له علاقة بمعدلات الثانوية العامة، ولكن له علاقة بإعداد من يحق لهم التقدم بطلبات للمنافسة على الجامعات.


وأضاف أن التخصصات التي أغلقت على معدلات أعلى معلنة بكل شفافية على موقع القبول الموحد.


هذا واعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تقديم الطلبات يوم الأحد المقبل للطلبة الذين لم يتم ترشيح طلبهم أو لمن أساء اختيار التخصص بإعادة تقديم الطلب مرة أخرى، وكذلك للطلبة الراغبين بتغير تخصصهم أو الانتقال من جامعة إلى جامعة، وذلك من خلال استعراض الخيارات التي يحق له الالتحاق فيها والمعروضة بناء على معدل الطالب ومعدلات القبول، من خلال الموقع الرسمي .

 




 

 


 

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