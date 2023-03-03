إغلاقات و تحويلات مرورية على طريق الصفاوي غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، عن بدء بأعمال إعادة تأهيل طريق الصفاوي، المرحلة الثالثة للمنطقة الواقعة من مثلث الباعج ولغاية بداية مخيم الزعتري، اعتبارا من غد السبت .

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال اليوم الجمعة ،إنه سيتم تحويل سير المركبات على الطريق إلى المسرب الأيمن من الطريق، وإغلاق المسرب الآخر (منطقة العمل).



وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق الى التقيد بأسس القيادة الآمنة والتعليمات من كوادرها العامة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام .