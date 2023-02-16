الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

النواب الذين رفضوا التصويت على الموازنة - أسماء

أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

فيديو - بكب يقتحم واجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

تقارير اقتصادية: الفيدرالي الأمريكي مُقبل على رفع الفائدة للمرة 11 على التوالي

هام من وزارة العمل بشأن "الأوفر تايم"

إرسال طائرة دعم لوجستي للمستشفى العسكري الميداني الأردني تركيا/1

تحقيقات أمنية بعد العثور على جثة عشريني بجانب منزله في إربد

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

حريق في مصنع سجاد بالموقر و8 إصابات منها 4 بحالة خطرة

الخميس، 16-02-2023 03:24 م

انتهاء استقبال طلبات المشاركة في جائزة المباني المهيأة لذوي الإعاقة

20190226_1551196534-730904


الوكيل الإخباري - أنهى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استقبال طلبات المشاركة ضمن جائزة "المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة" التي أطلقها المجلس في الربع الأخير من العام الماضي.

اضافة اعلان


وتهدف الجائزة، وفق بيان للمجلس اليوم الخميس، إلى تعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم بما فيها الوصول إلى المباني والمرافق والخدمات بسهولة وخصوصية واستقلالية في القطاعين العام والخاص والتطوعي.


وتقدم للمشاركة في الجائزة 86 مبنى موزعة على 58 تابعة لمؤسسات ودوائر حكومية، و 19 مبنى تابع للقطاع الخاص، و9 مبان خاصة بمؤسسات تطوعية.


وستقوم لجنة متخصصة ومحايدة تضم في عضويتها مندوبين عن مجلس البناء الوطني/ وزارة الأشغال العامة والإسكان، والجمعية العلمية الملكية، ونقابة المهندسين، بالإضافة إلى مندوبين من المجلس الأعلى وأعضاء من مجلس الأمناء الخاص به، بدراسة طلبات التقدم للجائزة والتثبت من انطباق الشروط عليها، بحيث تقوم اللجنة بمراجعة وثائق المباني المشاركة للعمل على تقييمها وتنفيذ زيارات ميدانية كشفية لاحقاً لذلك.


وأشار البيان إلى أن الجائزة تتضمن 3 مستويات للمباني هي الذهبي والفضي والبرونزي، وفقاً للمعايير والأوزان التي وضعها المجلس استناداً إلى كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة المحدثة الصادرة عام 2018 والممارسات الفضلى.


وستصبح الجائزة سنوية يطلقها المجلس لأكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث معايير الوصول والتي تشمل منحدرات، مصاعد، دورات مياه، اتساع المداخل والمخارج، مؤشرات أرضية، مواقع إلكترونية وبيانات ومعلومات بأشكال ميسرة – برايل – حروف كبيرة - التحكم بالألوان والخلفيات على المواقع الإلكترونية، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بطريقة برايل، لغة إشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة، تكنولوجيا مساندة حسب الحاجة، وغير ذلك.


وأوضح البيان أنه سيجري الإعلان عن نتائج الجائزة في الربع الثاني من العام الحالي، فور انتهاء اللجنة من زيارة وتقييم المباني المتقدمة للمشاركة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1676549819648

وفد ليبي يزور المحكمة الدستورية

1676548181438

تخريج دورة صيانة الأجهزة واللوحات الإلكترونية للمصابين العسكريين

0L5A0349

راصد: موازنة حكومة الخصاونة الأعلى بنسبة الإقرار مقارنة بآخر أربع حكومات

2252

فيديو - بكب يقتحم واجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

46988_4_1673500544

هام من وزارة العمل بشأن "الأوفر تايم"

11

إرسال طائرة دعم لوجستي للمستشفى العسكري الميداني الأردني تركيا/1

أخبار متعلقة
1674997287474

الأمير مرعد يلتقي المستشارة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الخارجية الأميركية

0L5A0179

الأشغال تعلن استكمال أعمال الدهانات لطريق المطار

0L5A0179

إغلاق جزئي على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

main_image63bedd82ce1ea

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

0L5A0179

إدارة المختبرات في الأشغال تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية

WhatsApp Image 2023-01-17 at 4.49.31 PM

الأشغال تباشر بحملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة