انتهاء استقبال طلبات المشاركة في جائزة المباني المهيأة لذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري - أنهى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استقبال طلبات المشاركة ضمن جائزة "المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة" التي أطلقها المجلس في الربع الأخير من العام الماضي.

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وتهدف الجائزة، وفق بيان للمجلس اليوم الخميس، إلى تعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم بما فيها الوصول إلى المباني والمرافق والخدمات بسهولة وخصوصية واستقلالية في القطاعين العام والخاص والتطوعي.



وتقدم للمشاركة في الجائزة 86 مبنى موزعة على 58 تابعة لمؤسسات ودوائر حكومية، و 19 مبنى تابع للقطاع الخاص، و9 مبان خاصة بمؤسسات تطوعية.



وستقوم لجنة متخصصة ومحايدة تضم في عضويتها مندوبين عن مجلس البناء الوطني/ وزارة الأشغال العامة والإسكان، والجمعية العلمية الملكية، ونقابة المهندسين، بالإضافة إلى مندوبين من المجلس الأعلى وأعضاء من مجلس الأمناء الخاص به، بدراسة طلبات التقدم للجائزة والتثبت من انطباق الشروط عليها، بحيث تقوم اللجنة بمراجعة وثائق المباني المشاركة للعمل على تقييمها وتنفيذ زيارات ميدانية كشفية لاحقاً لذلك.



وأشار البيان إلى أن الجائزة تتضمن 3 مستويات للمباني هي الذهبي والفضي والبرونزي، وفقاً للمعايير والأوزان التي وضعها المجلس استناداً إلى كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة المحدثة الصادرة عام 2018 والممارسات الفضلى.



وستصبح الجائزة سنوية يطلقها المجلس لأكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث معايير الوصول والتي تشمل منحدرات، مصاعد، دورات مياه، اتساع المداخل والمخارج، مؤشرات أرضية، مواقع إلكترونية وبيانات ومعلومات بأشكال ميسرة – برايل – حروف كبيرة - التحكم بالألوان والخلفيات على المواقع الإلكترونية، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بطريقة برايل، لغة إشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة، تكنولوجيا مساندة حسب الحاجة، وغير ذلك.



وأوضح البيان أنه سيجري الإعلان عن نتائج الجائزة في الربع الثاني من العام الحالي، فور انتهاء اللجنة من زيارة وتقييم المباني المتقدمة للمشاركة.