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الجمعة، 05-05-2023 09:02 م

الأشغال تتعامل مع تجمع للاتربة على طرق بالعقبة

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الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، بالتعاون مع مديرية الامن العام مع تجمع للاتربة على عدة طرق في العقبة. 

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن كوادرها ممثلة بمديرية اشغال العقبة تعاملت بشكل فوري مع تجمع للاتربة على طريق وادي عربة الرئيسي في منطقة غرندل وقاع السعيدين.

واكدت أنه تم ازالة العوائق كافة عن الطرق بشكل فوري .

واضافت أنه تم التعامل ايضا مع انسكاب لمادة حامض الفسفوريك على الطريق الخلفي لمسافة تزيد عن ٢ كلم وتم اجراء اللازم وتنظيف الطريق وازاله المواد المنسكبة لمنع انزلاق الشاحنات وفق الاصول.

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