إغلاق المقبرة الإسلامية القديمة في الرصيفة بشكل نهائي

الوكيل الاخباري -

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أغلقت بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء المقبرة الإسلامية القديمة في حي الرشيد وبشكل نهائي ومنع الدفن فيها.وقال متصرف لواء الرصيفة رئيس لجنة البلدية، الدكتور سلطان الماضي، لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، إنه وبعد الاعتداء الأخير، الذي وقع على جزء من المقبرة من قبل بعض الأشخاص، الأمر الذي أدى إلى تجريف عدد من القبور والتي تم إعادة ترميمها بالاستعانة بخرائط موقع (جوجل)، فقد تم أخذ الموافقة على إنشاء سور اسمنتي حول المقبرة وبوابات حديدية وتم تنفيذه من قبل البلدية بقيمة 149 ألف دينار لمنع أي عبث داخل المقبرة التي أصبحت ممتلئة ولا يمكن استمرار الدفن فيها.