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الخميس، 27-01-2022 02:15 م

إغلاق طريق دير أبي سعيد - الزمالية في إربد

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الوكيل الإخباري - تفقد محافظ إربد رضوان العتوم اليوم الخميس، طريق دير أبي سعيد - الزمالية الذي شهد انهيارا لمقطع صخري وانجراف أتربة تسببت بإغلاقه.

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وقال العتوم، خلال الجولة التي رافقه فيها متصرفا لواءي الكورة بكر الكعابنة والأغوار الشمالية علي الحوامدة ومدير شرطة غرب إربد وعدد من المسؤولين في اشغال إربد، أن الطريق والذي يصل بين لواءي الكورة والأغوار الشمالية ستبقى مغلقة لحين الكشف عليها من قبل لجنة فنية من الأشغال العامة تحسباً من وقوع انهيارات أخرى.


وبين العتوم، أن آليات الأشغال العامة عملت على ازالة الانجرافات من جسم الطريق، والتي سيجري معالجتها جذرياً من خلال تركيب مصدات و”كندرين” في مسافاتها المحتاجة وغيرها من الاجراءات التي تقرها اللجنة الفنية للأشغال العامة.

 

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية وعدم ارتياد الطريق وسلوك الطرق البديلة، حفاظاً على السلامة العامة.

 




 

 


 

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