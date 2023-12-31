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الأحد، 31-12-2023 04:28 م

إقرار السياسة الحضرية الوطنية للأردن

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الوكيل الاخباري - جرى اليوم الأحد إقرار "السياسة الحضرية الوطنية للأردن" خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رئيس اللجنة، بحضور أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات، ونائب مدير المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) الدكتورة لبنى شاهين.

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وسترفع السياسة الحضرية الوطنية للأردن إلى مجلس الوزراء بهدف الاطلاع عليها، وتشكيل فريق وطني من أعضاء اللجنة التوجيهية لغايات المباشرة في تطبيقها على أرض الواقع.

 

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